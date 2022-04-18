Російська пропаганда переконує китайців, що за Україну воює НАТО

Огляд китайських ЗМІ

У Китаї поширюється рашистська риторика «за Україну воює НАТО», а НАТО для Китаю – ворог номер один.

1. Переговори Україна-РФ

Sohu: «Зеленський заявив, що Україна готується до переговорів з Росією про відмову України від вступу в НАТО та статус Криму, але лише за умови припинення рф військових дій і виведення збройних сил з території України. Володін заявив, що висловлювання Зеленського є затягуванням і він має намір виграти час для військової допомоги НАТО»

2. Озброєння України

Huanqiu: «Президент Єврокомісії закликав країни ЄС швидко надати Україні озброєння та техніку».

Guancha: «Russia Today проаналізувала, що країни ЄС вагаються щодо цього питання [надання зброї], оскільки не бажають ризикувати прямою конфронтацією з Росією».

Sohu: «Іноземні ЗМІ зазначали, що безперервна військова допомога Україні спожила багато боєприпасів США. Оскільки війна триває, арсенал США та їхніх союзників вичерпується Україною, залишаючи складний вибір: надавати Україні більше поставок чи зберегти і без того обмежену обороноздатність та використати її для власних потреб»

3. НАТО і Україна

Sohu: «Британський спецназ тренує українські війська в Україні»

Ifeng: «Міноборони Росії заявило, український уряд завербував 6824 іноземних найманців із 63 країн, з них 1717 – з Польщі, близько 1500 – із США, Канади та Румунії.

Sohu: «Росія: генерал-майор Фролов загинув у бою. Деякі експерти вважають, що його відслідкували завдяки технології розпізнавання обличчя, наданої США. Це сучасна інформаційна війна, на першому місці розвідка, у війні вже брали участь розвідувальні сили НАТO»

4. Бойові дії

ZaoBao: «Шмигаль: Маріуполь не впав і війська, які захищають місто, будуть боротися до кінця».

Ifeng: «Зеленський заявив, що якщо Росія знищить українських захисників Маріуполя, то мирні переговори не можуть тривати. Конашенков заявив, що російська армія взяла під контроль всі райони в Маріуполі, крім металургійного заводу, де заблоковані українські військові та найманці».

CCTV: «Клімов заявив, що спеціальна військова операція невдовзі завершиться і що Росія не має наміру затягувати час. Путін сказав: «На жаль, прискорені військові дії часто приносять втрати. Наше завдання — досягти поставлених цілей з найменшими втратами». Очевидно, Путін виступає за повільні бої, тому що теорія швидкої перемоги коштуватиме російській армії високу ціну. Не можна виключати, що в Росії є загальне невдоволення Путіним через воєнні труднощі та економічну кризу. Заклик до якнайшвидше завершити війну насправді показує, що розрив всередині Росії, хоча й незначний, але, ймовірно, поступово розширюватиметься.

5. Санкції проти РФ

«Президент Європейської комісії: наступний раунд санкцій буде спрямований на банки та нафту, особливо на Ощадбанк».

«Естонія оголосила про заборону всіх російських кораблів в порту».

6. Індія

Sohu: «Індія скасувала план закупівлі 48 російських вертольотів, користувачі Інтернету вважають, що це під тиском США»

7. Відрікання від РФ

Sohu: «Російські ЗМІ: Forbes щороку публікує «списки багатих». Деякі російські багатії звернулися до Forbes із проханням не говорити про своє походження з Росії, після початку російсько-українського конфлікту кількість таких скарг зросла. Вони не хочуть асоціювати свій публічний імідж з Росією»

8. Біолабораторії

Guancha: «Захарова звинуватила Німеччину в координації з США та активній участі в біологічних військових заходах в Україні».

Джерело: блог Катерини Качан

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