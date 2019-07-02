Росія відреагувала на рішення Чехії щодо заборони польотів



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Чехія заборонила здійснювати «Аерофлоту» рейси Москва-Прага

Дії чеської авіаційної влади порушують угоду про повітряне сполучення між Росією і Чехією. Про це йдеться в релізі Мінтрансу РФ.

«Ці дії (обмеження авіасполучення) чеської авіавлади порушують угоду про повітряне сполучення між нашими країнами. Триває переговорний процес між російською та чеською авіавладою. В Мітрансі очікують, що питання буде вирішене в найкоротші терміни», — йдеться в повідомленні Мінтрансу РФ.

Раніше «Аерофлот» повідомив про скорочення, згідно з рішенням чеської авіавлади, кількості рейсів з Москви до Праги з шести до двох на день. Лоукостер «Перемога» з четверга закриває польоти з Москви в Карлові Вари, а «Уральські авіалінії» — з Єкатеринбурга в Прагу.

Нагадуємо, Чехія заборонила здійснювати «Аерофлоту» рейси Москва-Прага.

Були анульовані раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 і SU2018/2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012/2013 і SU2024/2025 будуть виконані. З них до Праги доправлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх передаватимуть іншим авіаперевізникам.

Пасажирам із бронюванням на рейси 2 липня пропонують повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі без зборів.

Джерело: УНН