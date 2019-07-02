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    У світі

    Чехія не пускає російські літаки у своє небо

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    Чехія не пускає російські літаки у своє небо

    Пасажирам із бронюванням на рейси 2 липня пропонують повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі

    Чехія анулювала дозволи на частину рейсів російської авіакомпанії «Аерофлот» з Москви до Праги на вівторок, 2 липня.

    Про це заявив журналістам представник компанії, інформує «Інтерфакс».

    «Незважаючи на те, що «Аерофлот» має всі технічні можливості для забезпечення рейсів, чеська авіаційна влада прийняла рішення анулювати дозвіл на виконання рейсів», - йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.

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    Причину такого рішення чеської влади в «Аерофлоті» не уточнили.

    Були анульовані раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 і SU2018/2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012/2013 і SU2024/2025 будуть виконані. З них до Праги доправлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх передаватимуть іншим авіаперевізникам.

    Пасажирам із бронюванням на рейси 2 липня пропонують повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі без зборів.

    Крім того, представник авіакомпанії «Победа» повідомив журналістам, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари.

    Коментарями інших перевізників, що виконують рейси у Чехію, а також Мінтрансу і Росавіації «Інтерфакс» наразі не має.

    Водночас, як повідомляє «Ехо Москви», «Уральські авіалінії» попередили, що не буде рейсів в чеську столицю з Москви і Єкатеринбурга. Про причини такого кроку чеської влади наразі теж не відомо.

     

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