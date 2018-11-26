Росія заявила в ООН, що на одному із захоплених українських кораблів знаходились агенти СБУ



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Росія заявила, що співробітники СБУ начебто зізнались, що мали «спеціальне завдання»

Заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що на одному з затриманих російськими прикордонниками кораблів ВМС України знаходились співробітники Служби безпеки України.

Вони начебто зізнались, що мали «спеціальне завдання».

«На одному із суден було двоє співробітників Служби безпеки України, які зізналися, що у них було спеціальне завдання — діяти саме таким чином», — заявив Полянський на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

Він сказав, що українська сторона начебто навмисне порушила російський кордон «там, де він був ще до 2014 року».

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2

Джерело: ТАСС