Три екс-президенти України зробили заяву щодо воєнного стану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звернення зачитав у кулуарах парламенту Леонід Кравчук

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Відповідне звернення зачитав 26 листопада у кулуарах парламенту Леонід Кравчук.

«Якщо депутати вирішать, що альтернативи воєнному стану не існує, вони мусять внести зміни до закону України про правовий режим воєнного стану, придбавши з нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження прав і свобод людини», - зацитував Кравчук звернення трьох президентів до парламенту.

Він також зазначив, що, на думку президентів, з одночасним запровадженням воєнного стану, депутати мають ухвалити постанову парламенту про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року, як це передбачено чинною Конституцією.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергову сесію 26 листопада о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

Джерело: УНН