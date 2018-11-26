  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Три екс-президенти України зробили заяву щодо воєнного стану

    • Розсилка
    Три екс-президенти України зробили заяву щодо воєнного стану

    Звернення зачитав у кулуарах парламенту Леонід Кравчук

    Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

    Відповідне звернення зачитав 26 листопада у кулуарах парламенту Леонід Кравчук.

    «Якщо депутати вирішать, що альтернативи воєнному стану не існує, вони мусять внести зміни до закону України про правовий режим воєнного стану, придбавши з нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження прав і свобод людини», - зацитував Кравчук звернення трьох президентів до парламенту.

    Він також зазначив, що, на думку президентів, з одночасним запровадженням воєнного стану, депутати мають ухвалити постанову парламенту про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року, як це передбачено чинною Конституцією.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Три екс-президенти України зробили заяву щодо воєнного стану
    Три екс-президенти України зробили заяву щодо воєнного стану
    Три екс-президенти України зробили заяву щодо воєнного стану

    Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергову сесію 26 листопада о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Верховна Рада Віктор Ющенко Леонід Кучма воєнний стан Азовське море Леонід Кравчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ