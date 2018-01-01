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    Росія згодовує бойовикам на Донбасі зіпсовані харчі

    Російські радники відзначають високий рівень розкрадання ресурсів
    Кремлівські куратори бойовиків збувають на Донбас прострочені харчі зі своїх військових складів у Росії. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», нардеп Дмитро Тимчук. Повідомляється, що російські радники в штабах обох «армійських корпусів» відзначають високий рівень розкрадання особовим складом і
    • Сьогодні, 11:55
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    Російські радники відзначають високий рівень розкрадання ресурсів

    Кремлівські куратори бойовиків збувають на Донбас прострочені харчі зі своїх військових складів у Росії.

    Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», нардеп Дмитро Тимчук.

    Повідомляється, що російські радники в штабах обох «армійських корпусів» відзначають високий рівень розкрадання особовим складом і командуванням бригад ресурсів, що надходять з Росії для цих цілей. В доповідних записках застосований термін «розтягування».

    «Також фіксуються поставки «некондиційного» продовольства з території Росії. Наводиться приклад вибракування партії продовольства з простроченим терміном придатності, що надійшов для потреб «1-го АК» зі складів Південного військового округу ЗС РФ», - повідомляє Тимчук.

    Раніше стало відомо, коли зміниться формат АТО на Донбасі.

     

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