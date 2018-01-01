Росія згодовує бойовикам на Донбасі зіпсовані харчі
- Сьогодні, 11:55
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Російські радники відзначають високий рівень розкрадання ресурсів
Кремлівські куратори бойовиків збувають на Донбас прострочені харчі зі своїх військових складів у Росії.
Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», нардеп Дмитро Тимчук.
Повідомляється, що російські радники в штабах обох «армійських корпусів» відзначають високий рівень розкрадання особовим складом і командуванням бригад ресурсів, що надходять з Росії для цих цілей. В доповідних записках застосований термін «розтягування».
«Також фіксуються поставки «некондиційного» продовольства з території Росії. Наводиться приклад вибракування партії продовольства з простроченим терміном придатності, що надійшов для потреб «1-го АК» зі складів Південного військового округу ЗС РФ», - повідомляє Тимчук.
Раніше стало відомо, коли зміниться формат АТО на Донбасі.