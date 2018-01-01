Стало відомо, коли зміниться формат АТО на Донбасі

Щоб припинити АТО, треба відповідне рішення першого заступника СБУ, який відповідає за боротьбу з тероризмом

Щоб змінити формат військових дій на Донбасі, керівник Антитерористичного центру при СБУ має ухвалити рішення про завершення АТО, а президент України - про початок заходів із забезпечення національної безпеки. Таке пояснення дав секретар комітету ВР з нацбезпеки, нардеп від БПП Іван Вінник в ефірі телеканалу «112 Україна».



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Щоб припинити АТО, треба відповідне рішення першого заступника СБУ, який відповідає за боротьбу з тероризмом

Щоб змінити формат військових дій на Донбасі, керівник Антитерористичного центру при СБУ має ухвалити рішення про завершення АТО, а президент України - про початок заходів із забезпечення національної безпеки. Таке пояснення дав секретар комітету ВР з нацбезпеки, нардеп від БПП Іван Вінник в ефірі телеканалу «112 Україна».

Для того, щоб припинити АТО, треба відповідне рішення першого заступника СБУ, який відповідає за боротьбу з тероризмом. Для того, щоб оголосити заходи з забезпечення національної безпеки (саме так називається новий режим застосування військ, передбачений законом, який сьогодні опублікований у «Голосі України»), треба відповідне рішення президента, і у подальшому Генштаб створює вертикаль управління на чолі з керівником Об’єднаного оперативного штабу, який буде здійснювати у відповідному районі загальну кореляцію військами і забезпечувати національну безпеку Україні», - сказав Вінник.

Він уточнив, що на чолі вертикалі військового управління буде генштаб і верховнокомандуючий. Він додав, що в Україні згідно чинної Конституції верховнокомандуючий - це президент.

У відповідь на питання, хто ще має увійти до штабу Об'єднаних сил, він сказав: «У ст. 8 закону є вичерпний перелік, кого можна залучити для здійснення заходів забезпечення національної безпеки, це весь перелік наших військових формувань… Можна залучати інших осіб, можуть бути залучені лікарі, які у разі участі у відповідному зверненому контингенті отримують статус учасника бойових дій і повноцінний соціальний захист з тим, що отримують військовослужбовці.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, в «Голосі України» опублікували закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу. Документ набуде чинності 24 лютого.

Президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого.

При цьому глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.

Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення.

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