Росія зірвала оголошення «великоднього перемир’я» на Донбасі



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«Великоднє перемир‘я» мало вступити в силу 19 квітня опівдні

Росія категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші

Конференція контактної групи зз безпеки, на якій обговорювали ініціативу пасхального перемир‘я завершилась безрезультатно.

Про це повідомила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Шість годин сьогодні тривала скайп-конференція ТКГ і групи з безпеки, на якій обговорювали ініціативу пасхального перемир‘я. Переговори тільки-но завершилися. Безрезультатно. РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир‘я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

«Нагадаю, що під час візиту президента Порошенка до своїх колег - канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емануеля Макрона, - лідери «нормандського формату» підтримали ініціативу оголошення режиму тиші і пасхального перемир’я,про що було домовлено на останній зустрічі в Мінську», - додала вона.

Геращенко зазначила, що під час скайп-конференції на зв’язок так і не вийшов Борис Гризлов.

«Сьогодні на скайп-конференції так і не з‘явився представник РФ в ТКГ Б. Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов. РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про «громадянську війну, внутрішній конфлікт» і необхідність «прямого діалогу» з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою», - повідомила Геращенко.

Вона пояснила, що «великоднє перемир‘я» мало вступити в силу 19 квітня опівдні. Представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив в зриві домовленостей Росію і її президента Путіна, який не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі. Й немає жодного сигналу, щоб РФ готова була змінити позицію, навпаки, чекає послаблення України і все для цього робить».

Нагадаємо, 16 квітня президент України Петро Порошенко розповів, що 18 квітня планується оголосити режим припинення вогню на Донбасі до великодніх свят.

До слова, після зустрічі із Ангелою Меркель Порошенко підкреслив, що Україна має інструменти, «яким чином забезпечити стійке припинення вогню, яке розпочато має бути вже з 18 квітня».