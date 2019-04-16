Президент анонсував «великоднє перемир'я» на Донбасі



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Українські військові на Донбасі

Порошенко сподівається, що перемир’я «нарешті запрацює»

Президент України Петро Порошенко розповів, що 18 квітня планується оголосити режим припинення вогню на Донбасі до великодніх свят.

Про це він заявив під час політичного шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна».

«18 числа, післязавтра, планується оголосити припинення вогню – пасхальне припинення вогню. Ми сподіваємося, що, нарешті, воно запрацює», - зазначив президент.

Під час дискусії у студії президент також анонсував підписання договору з РФ щодо введення миротворців на Донбас та виведення російських військ.

«Не виключаю, що на святкування дати висадки Союзницьких військ у Нормандії буде запрошений президент РФ Путін, ми зберемося вчотирьох і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир. Уже в травні місяці або на початку червня будуть підписані документи в нормандському форматі, де буде передбачено виведення російських військ з території України, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення щодо введення «блакитних шоломів» ООН», - зазначив голова держави.

Нагадаємо, після зустрічі із Ангелою Меркель Порошенко підкреслив, що Україна має інструменти, «яким чином забезпечити стійке припинення вогню, яке розпочато має бути вже з 18 квітня».