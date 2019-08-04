Росія звинуватила США у втручанні у внутрішні справи через акцію протесту в Москві



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Марія Захарова Фото: ТАСС

Посольство США опублікувало маршрут несанкціонованої акції, зазначила Захарова

Росія звинуватила посольство США у втручанні у внутрішні справи країни через нібито заклики до росіян взяти участь у акції протесту за чесні вибори в Москві.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає РБК.

За її словами, посольство США опублікувало маршрут несанкціонованої акції, який був «розписаний по пунктах, по хвилинах», а прохання уникати вказаних районів містилося в самому кінці повідомлення.

«90% цієї інформації як раз таки закликало людей підключитися до цього заходу», — сказала Захарова.

Вона пообіцяла, що «всі матеріали» стосовно цього доведуть до посольства США.

«І не тільки до посольства. Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи», — заявила речниця МЗС.

Крім того, вона звинуватила німецьке видання Deutsche Welle у заклику до росіян взяти участь у демонстрації.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві кількість затриманих силовиками на акції протесту, що проходила у суботу, 3 серпня, зросла вже до 1001 людини.