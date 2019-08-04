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    Росія звинуватила США у втручанні у внутрішні справи через акцію протесту в Москві

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    Марія Захарова - Росія звинуватила США у втручанні у внутрішні справи через акцію протесту в Москві
    Марія Захарова
    Фото: ТАСС

    Посольство США опублікувало маршрут несанкціонованої акції, зазначила Захарова

    Росія звинуватила посольство США у втручанні у внутрішні справи країни через нібито заклики до росіян взяти участь у акції протесту за чесні вибори в Москві.

    Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає РБК.

    За її словами, посольство США опублікувало маршрут несанкціонованої акції, який був «розписаний по пунктах, по хвилинах», а прохання уникати вказаних районів містилося в самому кінці повідомлення.

    «90% цієї інформації як раз таки закликало людей підключитися до цього заходу», — сказала Захарова.

    Вона пообіцяла, що «всі матеріали» стосовно цього доведуть до посольства США.

    «І не тільки до посольства. Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи», — заявила речниця МЗС.

    Крім того, вона звинуватила німецьке видання Deutsche Welle у заклику до росіян взяти участь у демонстрації.

    Нагадаємо, у столиці Росії Москві кількість затриманих силовиками на акції протесту, що проходила у суботу, 3 серпня, зросла вже до 1001 людини.

    Росія США вибори протест посольство
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