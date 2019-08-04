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    У світі

    Протести у Москві: затримали 1001 особу

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    Раніше повідомлялося про 828 затриманих - Протести у Москві: затримали 1001 особу
    Раніше повідомлялося про 828 затриманих

    На акції протесту було затримано понад 50 неповнолітніх, п'ятеро людей госпіталізували

    У столиці Росії Москві кількість затриманих силовиками на акції протесту, що проходила у суботу, 3 серпня, зросла вже до 1001 людини.

    Про це повідомляє російський правозахисний портал ОВС-інфо у Telegram.

    «Дані на 14:00 4 серпня. 1001 особу затримали у Москві під час акції «Повернемо собі право на вибори». Уточнили дані щодо затриманих вчора», - йдеться у повідомленні.

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    У свою чергу, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістичними даними.

    Водночас, російський Интерфакс  повідомляє про те, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано більше 50 неповнолітніх. П'ятеро людей було госпіталізовано. На даний момент в клініці залишається одна людина, стан її задовільний, її також буде виписано найближчим часом.

    Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена акція протесту, яка відбулася у суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

    Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ньому взяли 12 тис. осіб. кількість учасників акції - понад 22 тис. осіб.

    Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми проходила 3 серпня у форматі «прогулянки» Бульварним кільцем Москви.

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