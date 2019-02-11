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    Росіяни «переховали» в інше місце захоплені українські катери (фото)

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    <p>Українські катери перемістили ближче до берега, їх накрили маскувальною сіткою</p> - Росіяни «переховали» в інше місце захоплені українські катери (фото)

    Українські катери перемістили ближче до берега, їх накрили маскувальною сіткою

    Фото: Крим.Реалії

    Станом на понеділок, 11 лютого, українські катери на колишньому місці відсутні

    Російські військові в Керчі перемістили українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), захоплені ФСБ біля берегів Криму, та замаскували їх.

    Про це повідомляють Крим.Реалії.

    Зазначається, що раніше українські катери були розташовані в кінці причальної стінки в акваторії «Генмола» в Керчі, на території, що контролюється прикордонною службою ФСБ Росії. Станом на понеділок, 11 лютого, українські катери на колишньому місці відсутні.

    Як повідомляє кореспондент видання, українські катери перемістили ближче до берега, їх накрили маскувальною сіткою і закрили з боку моря російськими військовими катерами.

    Тут же перебуває захоплений ФСБ біля берегів Криму український буксир «Яни Капу» (А947), який супроводжував катери «Нікополь» і «Бердянськ». З берега «Яни Капу» закривають російські військові катери, проте частково видно номер буксира.

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    Росіяни «переховали» в інше місце захоплені українські катери (фото)
    Росіяни «переховали» в інше місце захоплені українські катери (фото)
    Росіяни «переховали» в інше місце захоплені українські катери (фото)
    Фото: Крим.Реалії

    Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх та екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них дістали поранення.

    Зараз захоплені українські моряки перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

    Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.

    Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.

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