Росіяни «переховали» в інше місце захоплені українські катери (фото)
-
Розсилка
Українські катери перемістили ближче до берега, їх накрили маскувальною сіткою
Станом на понеділок, 11 лютого, українські катери на колишньому місці відсутні
Російські військові в Керчі перемістили українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), захоплені ФСБ біля берегів Криму, та замаскували їх.
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Зазначається, що раніше українські катери були розташовані в кінці причальної стінки в акваторії «Генмола» в Керчі, на території, що контролюється прикордонною службою ФСБ Росії. Станом на понеділок, 11 лютого, українські катери на колишньому місці відсутні.
Як повідомляє кореспондент видання, українські катери перемістили ближче до берега, їх накрили маскувальною сіткою і закрили з боку моря російськими військовими катерами.
Тут же перебуває захоплений ФСБ біля берегів Криму український буксир «Яни Капу» (А947), який супроводжував катери «Нікополь» і «Бердянськ». З берега «Яни Капу» закривають російські військові катери, проте частково видно номер буксира.
Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх та екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них дістали поранення.
Зараз захоплені українські моряки перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.
Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.
Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.