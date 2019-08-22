Росіяни вже не вірять, що можуть впливати на політику країни – опитування



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Найбільше в можливість впливати на владу різних рівнів в РФ вірить молодь

Опитування Левада-центру, яке було проведено в липні серед громадян РФ, фіксує збереження скепсису росіян щодо можливості впливати на політику держави. Про це пише ресурс РБК.

Подібних поглядів дотримуються 80% опитаних. Лише 19% опитаних вважають, що можуть впливати на державні рішення – в грудні 2018 року відповідний показник складав 20%.

Дещо оптимістичніше росіяни дивляться на можливість впливати на рішення місцевої влади різних рівнів – в це вірять 31% росіян. В грудні 2018 року відповідний показник складав 33%.

Скептично налаштовані на можливість впливати на владу на місцях 66% росіян. Відповідну статистику експерти пов’язують із реакцію на пенсійну реформу, проведенням низки регіональних виборів минулого року, протестним рухом на місцях і ротацією губернаторів.

Найбільше вірять в можливість впливати на рішення влади представники вікової групи 18-24 роки. Представники цієї групи вірять в можливість впливати на центральну владу (31%) і на місцеву (44%).

Серед людей старше 55 років в можливість впливати на федеральну і регіональну владу вірять відповідно 16% і 26% респондентів.

Так само більш оптимістично налаштовані люди із вищою освітою на противагу людям із освітою нижче середньої. Серед перших 22% вважають, що можуть впливати на центральну владу, а 34% – на місцеву. Серед другої групи такі ж погляди мають лише 17% і 26% опитаних відповідно.