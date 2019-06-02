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    Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети

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    Монета&nbsp;&laquo;1/2 копьйки&raquo; датована 1897 роком - Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети
    Монета «1/2 копьйки» датована 1897 роком
    Фото: Державна прикордонна служба України

    Монети 1916 та 1897 років випуску вилучено та передано на експертизу

    В пункті пропуску «Піски», що на Харківщині прикордонники виявили дві монети минулого та позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації.

    Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

    Зазначається, що у пункт пропуску на виїзд з України  автомобілем  KIA як пасажир прямував громадянин РФ 1990 року народження.

    Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одну - з металу срібного кольору – «3 копьйки» 1916 року випуску та ще одну - з металу жовтого кольору «1/2 копьйки» датовану 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.

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    Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети
    Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети
    Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети

    Наразі монети вилучено та передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.

    До слова, у Києві встановили пам’ятник українській гривні.

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