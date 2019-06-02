Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети
Монети 1916 та 1897 років випуску вилучено та передано на експертизу
В пункті пропуску «Піски», що на Харківщині прикордонники виявили дві монети минулого та позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що у пункт пропуску на виїзд з України автомобілем KIA як пасажир прямував громадянин РФ 1990 року народження.
Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одну - з металу срібного кольору – «3 копьйки» 1916 року випуску та ще одну - з металу жовтого кольору «1/2 копьйки» датовану 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.
Наразі монети вилучено та передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.
До слова, у Києві встановили пам’ятник українській гривні.