У Києві встановили пам’ятник українській гривні (фото)



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Побачити величезну монету можна біля головного корпусу КНЕУ Фото: Андрій Павловський, Facebook

Проект має назву «Гривня всемогутня»

На території Київського національного економічного університету встановили пам’ятник українській гривні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і один із ініціаторів створення пам'ятника Андрій Павловський.

За його словами, проект «Гривня всемогутня» обійшовся у 300 тисяч гривень.

Над його втіленням працювали більше року. Гроші на нього збирали підприємці, студенти, працівники із різних сфер нашого життя і навіть пенсіонери.

«Ця монета для мене в першу чергу – це символ міцної української економіки, розквіту соціального та економічного достатку країни. Молодь стає рушійним двигуном новацій, ідеї, втілення мрій. І хочеться всім нам побажати розквіту України, аби наші громадяни могли у себе в країні мати можливості, коли реалізувати свої мрії можна було б вдома на своїй землі», - написав Павловський.

Побачити величезну монету можна біля головного корпусу КНЕУ, що на проспекті Перемоги, 54/1.