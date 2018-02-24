Росіянина оголосили у міжнародний розшук за спробу надіслати 400 кг кокаїну

Росіянин хотів відправити наркотики з Аргентини дипломатичною поштою

Громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук за спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну. Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на аргентинське видання La Nacion. «У міжнародний розшук оголошено росіянина у справі про спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400



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Виявлені валізи з кокаїном

Росіянин хотів відправити наркотики з Аргентини дипломатичною поштою

Громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук за спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну.

Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на аргентинське видання La Nacion.

«У міжнародний розшук оголошено росіянина у справі про спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кг кокаїну, який був захований в 12 валізах.

Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

У МЗС РФ пояснили, що майже 400 кг кокаїну знайшли в одному з допоміжних будівель посольства Росії - шкільно-житловому комплексі.

Наркотики начебто належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.