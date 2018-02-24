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    Росіянина оголосили у міжнародний розшук за спробу надіслати 400 кг кокаїну

    Росіянин хотів відправити наркотики з Аргентини дипломатичною поштою
    Громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук за спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну. Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на аргентинське видання La Nacion. «У міжнародний розшук оголошено росіянина у справі про спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400
    • Вчора, 22:11
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    <p>Виявлені валізи з кокаїном</p>

    Виявлені валізи з кокаїном

    Росіянин хотів відправити наркотики з Аргентини дипломатичною поштою

    Громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук за спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну.

    Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на аргентинське видання La Nacion.

    «У міжнародний розшук оголошено росіянина у справі про спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кг кокаїну, який був захований в 12 валізах.

    Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

    У МЗС РФ пояснили, що майже 400 кг кокаїну знайшли в одному з допоміжних будівель посольства Росії - шкільно-житловому комплексі.

    Наркотики начебто належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.

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