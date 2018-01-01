Кокаїн у посольстві Росії в Аргентині: арештували п'ять осіб

В Аргентині в дипломатичній пошті посольства Росії знайшли близько 400 кг кокаїну

П'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну. Про це повідомляє «Радіо Свобода». Аргентинські і російські поліцейські займалися розслідуванням наркотрафіку понад рік після того, як в 2016 році російський посол виявив наркотики на



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400 кг кокаїну розфасували в 16 сумок дипломатичного багажу

В Аргентині в дипломатичній пошті посольства Росії знайшли близько 400 кг кокаїну

П'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Аргентинські і російські поліцейські займалися розслідуванням наркотрафіку понад рік після того, як в 2016 році російський посол виявив наркотики на території посольської школи.

Наркоторговці збиралися поставити кокаїн у дипломатичному багажі.

Там затримали трьох осіб, в тому числі колишнього співробітника посольства. В Аргентині затримали двох, включаючи співробітника поліції. Ще один підозрюваний перебуває в розшуку.

МЗС Росії з коментарями поки що не виступало.

Нагадаємо, у посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кг кокаїну, який був захований в 12 валізах.