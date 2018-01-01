Винного вже призначили: Помічниця Лаврова розповіла про 400 кг кокаїну у російській диппошті
- Сьогодні, 16:58
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Наркотики знайшли готовими до відправлення ще півтора роки тому
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відповіла на питання про кокаїн, який знайшли в одному з будинків посольства Росії в Аргентині. Про це повідомляється на сайті міністерства.
Захарова пояснила, що майже 400 кг кокаїну знайшли в одному з допоміжних будівель посольства Росії - шкільно-житловому комплексі.
«Як було встановлено, вони належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором», - відмітила вона.
За її словами, це була спільна операція російських і аргентинських правоохоронців.
«Що стосується спекуляцій про те, що цей вантаж міг бути направлений із використанням дипломатичних каналів, то хотіли б відзначити, що така постановка питання показує незнання механізму і порядку направлення диппошти», - підкреслила помічниця Лаврова.
Захарова вважає, що цей випадок не «кидає тінь» на російське диппредставництво.
Нагадаємо, у посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кг кокаїну, який був захований в 12 валізах.
Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.