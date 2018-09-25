Росіянина, який захищав «ДНР», засудили до 10 років в’язниці



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Учасник терористичної «ДНР»

Єгоров обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких створення терористичної організації

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя Донецької області визнав винним громадянина Росії Сергія Єгорова у скоєнні злочинів, передбачених ст. 258-3 ч. 1, 263 ч. 1, 332-1 ч. 1 КК України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 17 вересня.

За матеріалами судової справи обвинувачений Єгоров у лютому 2017 року незаконно перетнув державний кордон між Росією та Україною зі сторони Ростовської області на митному пункті пропуску «Матвєєв Курган» та України на митному пункті пропуску «Успенка», який тимчасово не підконтрольний органам державної влади. Прибувши в Донецьк, росіянин вступив до лав так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» міністерства оборони терористичної організації «ДНР» (військова частина 08805) на посаду стрілка.

Слідство з’ясувало, що Єгоров патрулював та охороняв територію військової частини 08805 у Макіївці; на лінії розмежування (с. Стила Старобешівського району) здійснював облаштування та укріплення позицій під умовною назвою «170-а висота» для поліпшення умов стрільби та захисту «ДНР» від ураження вогнем різноманітного типу озброєння, а також здійснював озброєні караули, патрулювання власних бойових позицій, спостереження за позиціями військових підрозділів України, задіяних у проведенні АТО та збір інформації про їхню діяльність.

У квітні 2017 року Єгорова затримали військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Під час судового засідання росіянин частково визнав свою провину. Він зазначив, що про події 2014 року в Україні дізнавався з новин, де йому стало відомо про від'єднання Криму від України. Щодо ситуації на Донбасі, то Єгоров вважав це державним заколотом, внаслідок чого відбувалось військове протистояння між Збройними силами України та «ДНР» і «ЛНР». Зазначав, що у його розумінні «ДНР» є незалежною державою, яка не є частиною України, від якої саме він й захищав «ДНР». Тому не вважав «ДНР» терористичною організацією та не вважав перетин ним кордону із РФ незаконним.

Орджонікідзевський райсуд Маріуполя дійшов висновків, що Сергій Єгоров, який тривалий час служив у лавах збройних сил Росії за контрактом, цілком усвідомлював, що «ДНР» є стійким об'єднанням групи осіб, яке незаконно діє на території України, а її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітникам правоохоронних органів України, військовослужбовців ЗСУ.

Також обвинувачений достеменно був обізнаний із тим, що територія Донецької області, на яку він планував в'їхати з території РФ, не підконтрольна Україні, тому свідомо здійснив порушення порядку перетину кордону України та Росії.

Призначаючи покарання Єгорову, суд враховав, що особі, яка вчинила цей злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових правопорушень.

Вирок суду першої інстанції може бути оскаржено в Апеляційному суді Донецької області.

Додамо, що росіянин Сергій Єгоров потрапив до «чистилища» сайту «Миротворець».