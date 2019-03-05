Російське посольство в Празі викрили на махінаціях з квартирами



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Діяльність посольства РФ задокументована низкою оголошень, які пропонують орендувати квартири Фото: Deník N

«Гроші збирає готівкою посадова особа російського посольства», - повідомило видання Denik N

Російське посольство в Празі отримує прибуток від оренди сотень квартир у районі Праги 6, призначених для російських дипломатів.

Про це пише Denik N.

Квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу до падіння комунізму 1989 року, підтвердили в МЗС Чехії.

Квартири здають в оренду людям без контракту, і вони сплачують оренду готівкою безпосередньо в посольство Росії.

«Люди - виключно власники російських паспортів - несуть гроші сюди для оренди приблизно 200 квартир, в яких вони прожили роками», - зазначає автор матеріалу.

«Гроші збирає готівкою посадова особа російського посольства. Орендарі, які протестували, закінчили або перед судом, або в лікарні», - сказано в розслідуванні.

Як повідомляється, ця діяльність задокументована низкою оголошень, які пропонують орендувати квартири. Така діяльність може порушувати Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, йдеться в матеріалі.

Джерело: Європейська правда