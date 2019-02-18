Російське судилище відмовило матері Гриба у побаченні з сином



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Павло Гриб у російському суді

Наступне судове засідання заплановане на 4 березня

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його. Про це Ігор Гриб повідомив на своїй сторінці Facebook.

«2 хвилини. Стільки часу зайняло судове засідання 18 лютого в справі Павла. Суддя відкрив його, та й зразу закрив. На ньому не було а ні прокурора, а ні перекладача. Тобто, зрив судового засідання було сплановано завчасно. І це тому, що приїхав український професор Василь Притула, який дуже не бажаний свідок для «феміди» РФ. Практика зриву судових засідань започаткована в Криму, з метою нівелювання свідків захисту, знайшла своє застосування і в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону. Суд відмовив матері на побачення з сином. Суд відмовив професору В.Притулі оглянути Павла. Суд відмовив українським дипломатам зустрітись з громадянином України», - повідомив батько.



Наступне судове засідання заплановане на 4 березня 2019 року.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.