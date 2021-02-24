  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські бойовики вбили мирного жителя на Луганщині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовики із гранатометів обстріляли мирне населення поблизу Хутора Вільного - Російські бойовики вбили мирного жителя на Луганщині
    Бойовики із гранатометів обстріляли мирне населення поблизу Хутора Вільного
    Фото з відкритих джерел

    Врятувати 74-річного чоловіка медики не змогли

    На Донбасі вчора, 23 лютого, бойовики обстріляли мирне населення станкових протитанкових гранатометів. В результаті загинув 74-річний мирний житель. Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

    Бойовики обстрілювали мирне населення поблизу Хутора Вільного в Луганській області і здійснили дистанційне мінування населеного пункту.

    «Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний житель 1947 року. Близько 17.25 на його дворі вибухнула міна, в результаті чого чоловік отримав важкі множинні поранення», - повідомили в ООС.

    Чоловікові надали першу медичну допомогу українські військові медики, після чого він був доставлений в лікарню. Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер від важких поранень через кілька годин.

    «Такі зухвалі і злочинні дії збройних формувань РФ в черговий раз свідчать про їх зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України і в черговий раз підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей», - додали в штабі.

    Матеріали справи будуть направлені до СБУ Сєвєродонецька для рішення про порушення справи за ч. 2 ст. 258 КК України - терористичний акт.

    Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі в результаті бойовиків загинув один український військовий, ще двоє - поранені. Всього противник 20 разів порушував режим припинення вогню.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі СБУ Луганщина війна вбивство обстріл агресія смерть військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies