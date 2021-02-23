  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Луганщині чоловік підрівався на власному подвір'ї

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік отримав численні мінно-вибухові поранення черевної порожнини, рук та ніг - На Луганщині чоловік підрівався на власному подвір'ї
    Чоловік отримав численні мінно-вибухові поранення черевної порожнини, рук та ніг

    У лікарню постраждалого доправляли військові

    У Луганській області місцевий житель прифронтового Хутора Вільний (Золоте-4) у дворі свого приватного будинку підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

    В результаті вибуху чоловік отримав численні мінно-вибухові поранення черевної порожнини, нижніх і верхньої кінцівок.

    Про це повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євгеній Каплін на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, подія сталася близько 17:00. Першу медичну допомогу постраждалому 1947 року народження надавала соціальний працівник Місії, яка мешкає на Хуторі Вільний.

    «Далі, у зв'язку з тим, що швидка допомога з причин безпеки не відвідує Хутір Вільний, сприяння в евакуації пораненого в центральну частину Золотого-4 було надано військовослужбовцями Збройних сил України. О 17:25 чоловік переданий бригаді швидкої допомоги на більш безпечній території», – розповів Каплін.

    Чоловіка направляють на госпіталізацію в одну з медичних установ області.

    «Інших прогнозів щодо стабільності здоров'я чоловіка поки немає», – резюмував Євгеній Каплін.

    Раніше, у Чернівецькій області в понеділок, 22 лютого, внаслідок вибуху гранати в квартирі житлового будинку в Новодністровську постраждала 51-річна жінка.

    Перед тим в Дрогобичі Львівської області на вулиці від вибуху гранати загинули два чоловіки, ще одна жінка отримала травми. Потерпіла із множинними осколковими пораненнями перебуває у важкому стані. На неї чекають кілька операцій.

    Теги: вибух Луганщина військові лікарня вибухівка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies