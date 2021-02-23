На Луганщині чоловік підрівався на власному подвір'ї

Чоловік отримав численні мінно-вибухові поранення черевної порожнини, рук та ніг

У лікарню постраждалого доправляли військові

У Луганській області місцевий житель прифронтового Хутора Вільний (Золоте-4) у дворі свого приватного будинку підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

В результаті вибуху чоловік отримав численні мінно-вибухові поранення черевної порожнини, нижніх і верхньої кінцівок.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євгеній Каплін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, подія сталася близько 17:00. Першу медичну допомогу постраждалому 1947 року народження надавала соціальний працівник Місії, яка мешкає на Хуторі Вільний.

«Далі, у зв'язку з тим, що швидка допомога з причин безпеки не відвідує Хутір Вільний, сприяння в евакуації пораненого в центральну частину Золотого-4 було надано військовослужбовцями Збройних сил України. О 17:25 чоловік переданий бригаді швидкої допомоги на більш безпечній території», – розповів Каплін.

Чоловіка направляють на госпіталізацію в одну з медичних установ області.

«Інших прогнозів щодо стабільності здоров'я чоловіка поки немає», – резюмував Євгеній Каплін.

Раніше, у Чернівецькій області в понеділок, 22 лютого, внаслідок вибуху гранати в квартирі житлового будинку в Новодністровську постраждала 51-річна жінка.

Перед тим в Дрогобичі Львівської області на вулиці від вибуху гранати загинули два чоловіки, ще одна жінка отримала травми. Потерпіла із множинними осколковими пораненнями перебуває у важкому стані. На неї чекають кілька операцій.