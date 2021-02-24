Місія ОБСЄ нарахувала за добу 88 порушень «тиші» на Донбасі

За даними спостерігачів, у Донецькій області сталося 10 порушень режиму «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 22 лютого, 88 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та жодного - на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті № 43/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 23 лютого.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження», – вказується у звіті.

Як уточнюється, усі порушення, крім одного, сталися в західному напрямку від Петровського району Донецька (непідконтрольний урядові, 15 км на південний захід від центру міста), а також на захід від н. п. Олександрівка (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька).

Добою раніше, за даними спостерігачів, у Донецькій області сталося 10 порушень режиму «тиші».

«У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню», - поінформували в СММ.

Зазначається, що за попередню добу в цій області було зафіксовано 60 таких порушень.