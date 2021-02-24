  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Місія ОБСЄ нарахувала за добу 88 порушень «тиші» на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місія ОБСЄ нарахувала за добу 88 порушень «тиші» на Донбасі

    За даними спостерігачів, у Донецькій області сталося 10 порушень режиму «тиші»

    СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 22 лютого, 88 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та жодного - на Луганщині.

    Про це йдеться у щоденному звіті № 43/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 23 лютого.

    «У Донецькій області СММ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження», – вказується у звіті.

    Як уточнюється, усі порушення, крім одного, сталися в західному напрямку від Петровського району Донецька (непідконтрольний урядові, 15 км на південний захід від центру міста), а також на захід від н. п. Олександрівка (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька).

    Добою раніше, за даними спостерігачів, у Донецькій області сталося 10 порушень режиму «тиші».

    «У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню», - поінформували в СММ.

    Зазначається, що за попередню добу в цій області було зафіксовано 60 таких порушень.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies