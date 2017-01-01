Російські найманці вирушили з України і Сирії до Судану - ЗМІ

Громадянська війна в Судані триває з 2013 року

Бійці російських приватних військових компаній, які раніше воювали на сході України і в Сирії, тепер беруть участь у збройному конфлікті в Судані на боці уряду Омара Башира. Про це пише BBC з посиланням на ветеранів кампаній і керівника ПВК. Наголошується, що російська влада офіційно не визнає участь у збройних конфліктах за кордоном



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Громадянська війна в Судані триває з 2013 року

Бійці російських приватних військових компаній, які раніше воювали на сході України і в Сирії, тепер беруть участь у збройному конфлікті в Судані на боці уряду Омара Башира. Про це пише BBC з посиланням на ветеранів кампаній і керівника ПВК.

Наголошується, що російська влада офіційно не визнає участь у збройних конфліктах за кордоном співробітників приватних військових компаній – за російським законодавством це підпадає під статтю «Найманство». Тим не менш, в Україні та Сирії присутність росіян неодноразово фіксувалася.

Тепер на них чекає наступне відрядження, вже до Судану, розповів один з ветеранів боїв на сході України і в Сирії на умовах анонімності.

«Я чув, що люди туди поїхали і вже навіть повернулися з важкою формою малярії. У нас інтереси там є, але ми там не воюємо і не беремо участь. Там уповільнений прикордонний конфлікт», - підтвердив BBC керівник приватної військової компанії «РСБ-Груп» Олег Криніцин.

Співробітники «РСБ-Груп», за його словами, в Судан не поїхали і «перебувають на місцях своєї дислокації».

Інформацію про нові відрядження підтвердив виданню і колишній «міністр оборони ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін).

«Все більше підтверджень того, що «наступна зупинка» в заморських пригодах намічається на Судан. Типу, в Сирії «скоро перемога», а «заробляти міжнародний терроризм» (орфографія автора збережена, – ред.) десь обов'язково треба», - сказав він.

Колишній командир батальйону «Схід», який воював на боці самопроголошеної «ДНР», Олександр Ходаковський на питання BBC, чи чув він про відправку добровольців з Росії до Судану, відповів: «Чутки такі є, але поки без підтвердження».

Нагадаємо, що громадянська війна в Судані триває з 2013 року, після того як у 2011 році проголосила незалежність південна частина країни.

У Південному Судані розміщено частини міжнародних миротворців чисельністю 12 тисяч чоловік. Своїх військовослужбовців до складу контингенту виділяють країни Африканського союзу.