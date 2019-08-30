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    Російські окупанти провели запуск крилатої ракети «Калібр» у Чорному морі

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Ракета влучила в ціль на відстані 74 км</div> <div></div> </div> </div> - Російські окупанти провели запуск крилатої ракети «Калібр» у Чорному морі
    Ракета влучила в ціль на відстані 74 км

    Ракета була випущена з малого ракетного корабля «Вишній Волочок»

    Чорноморський флот Росії провів ракетні стрільби в Чорному морі із застосуванням крилатої ракети «Калібр». Відео запуску опублікувало Міноборони РФ.

    Ракета була випущена з малого ракетного корабля «Вишній Волочок» проекту 21631 Буян-М.

    «Ракета була запущена по великому щиту-мішені, що імітував корабель умовного супротивника, який перебував на відстані 40 морських миль (більш як 74 кілометри) від місця стрільби. Успішне ураження цілі зафіксовано камерами безпілотних літальних апаратів», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з повідомленням окупантів Криму, ракетна стрільба корабля відбулася в рамках командно-штабного навчання, що проходить за участю до 8 200 російських військовослужбовців та понад 2 500 одиниць військової техніки на 12 полігонах Південного військового округу.

    Слід нагадати, що США занепокоєні мілітаризацією Криму та ситуацією в Чорному морі.

    26 серпня у військах Південного військового округу Росії почалося двостороннє командно-штабне навчання зі з’єднаннями і військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

     

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