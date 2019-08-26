Тисячі військових і сотня танків: Росія проводить навчання в окупованому Криму



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У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними

26 серпня у військах Південного військового округу Росії почалося двостороннє командно-штабне навчання зі з’єднаннями і військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, навчання пройдуть на 12 полігонах Ростовської, Волгоградської і Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, а також в окупованому Криму.

«В ході заходу будуть відпрацьовані питання застосування міжвидових військових угруповань в інтересах забезпечення військової безпеки південних рубежів Російської Федерації. Основними цілями навчання є: перевірка рівня підготовленості органів управління до керівництва міжвидовими угрупованнями військ (сил), організація взаємодії між різнорідними силами військового округу, вдосконалення навичок командирів усіх ступенів і штабів в плануванні застосування військ за призначення», – мовиться у повідомленні.

Планується участь до 8,2 тисяч військовослужбовців, понад 2,5 тисячі одиниць військової техніки, зокрема близько 30 літаків і понад 60 вертольотів, понад 100 танків і до 10 кораблів і суден.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Раніше повідомлялося, що російські війська в окупованому Криму провели навчальні пуски ракет із винищувачів.

Джерело: Радіо Свобода