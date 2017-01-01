Російські окупанти відкрили масований обстріл Травневого

Мета обстрілів – пошкодження електрогенератора, який здійснює електропостачання населеного пункту Травневе

У п’ятницю, 8 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі з нових позицій, облаштованих у районі населеного пункту Гольмівський та населеного пункту Доломітне, відкрили масований обстріл по населеному пункту Травневе (Донецької області). Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Бойовики використовували автоматичні гранатомети,



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Бойовики обстрілюють населені пункти з метою дестабілізації в регіоні

Мета обстрілів – пошкодження електрогенератора, який здійснює електропостачання населеного пункту Травневе

У п’ятницю, 8 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі з нових позицій, облаштованих у районі населеного пункту Гольмівський та населеного пункту Доломітне, відкрили масований обстріл по населеному пункту Травневе (Донецької області). Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Бойовики використовували автоматичні гранатомети, озброєння БМП, стрілецьку зброю, а також заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм. Мета обстрілів – пошкодження електрогенератора, який здійснює електропостачання населеного пункту Травневе, так як бойовиками пошкоджено високовольтну промислову лінію електропередачі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цинічні дії російсько-терористичних військ ставлять під загрозу не тільки життя і здоров’я цивільного населення, але й направлені на дестабілізацію обстановки в населеному пункті Травневе. «Нещодавно відремонтована українською стороною дорога та запуск до населеного пункту рейсового автобусу, а також намагання відновити електропостачання завадять планам ОРДО. Бойовики ОРДО створюють усілякі труднощі, які ведуть до гуманітарної катастрофи у регіоні», - підкреслюють у штабі АТО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що населені пункти Травневе і Гладосово, які перебували в «сірій зоні», були взяті ЗСУ під свій контроль. Зазначалося, що це стало можливим завдяки проведеній операції на Світлодарськой дузі. Проте, у Генштабі ЗСУ заявили, що Травневе і Гладосово в Донецькій області знаходилися на підконтрольній Україні території і тому їх «ніхто не звільняв».