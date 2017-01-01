Українські військові звільнили від бойовиків два населених пункти

Бійці звільнили Травневе та Гладосове

Вісім годин тривав потужний бій поблизу окупованого Жолобка. Диверсійна група противника підійшла до опорного пункту, розстріляла його та накрила артилерійським вогнем. Через обстріл такого масштабу українські бійці досі не можуть забрати тіла загиблих. Є інформація про 5 загиблих бійців та 4 – поранених. Але повідомили і про звільнення



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Бійці звільнили Травневе та Гладосове

Вісім годин тривав потужний бій поблизу окупованого Жолобка. Диверсійна група противника підійшла до опорного пункту, розстріляла його та накрила артилерійським вогнем.

Через обстріл такого масштабу українські бійці досі не можуть забрати тіла загиблих. Є інформація про 5 загиблих бійців та 4 – поранених.

Але повідомили і про звільнення двох сіл Травневе та Гладосове.



