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    Події в Україні

    Генштаб: ЗСУ не звільняли Травневе і Гладосово, вони були на підконтрольній Україні території

    За інформацією офіцера Генштабу, в Травневому і Гладосовому і до повідомлень про звільнення перебували українські військовики
    Населені пункти Травневе і Гладосово в Донецькій області знаходилися на підконтрольній Україні території і тому їх «ніхто не звільняв». Про це в ефірі «Громадського» заявив офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин. «Два населених пункти, це Травневе і Гладосово, знаходилися на підконтрольній
    • Сьогодні, 00:25
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    За інформацією офіцера Генштабу, в Травневому і Гладосовому і до повідомлень про звільнення перебували українські військовики

    Населені пункти Травневе і Гладосово в Донецькій області знаходилися на підконтрольній Україні території і тому їх «ніхто не звільняв».

    Про це в ефірі «Громадського» заявив офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин.

    «Два населених пункти, це Травневе і Гладосово, знаходилися на підконтрольній Україні території. Їх ніхто не звільняв», - зазначив офіцер.

    За інформацією Волошина, в цих населених пунктах і до повідомлень про звільнення перебували українські військовики. Наголошується, що зараз сили АТО здійснили зміну свого тактичного положення - на територію Травневого і Гладосового передислокували підрозділи і почали там будувати укріплення.

    Він також спростував інформацію бойовиків, про нібито наближення української ДРГ до позицій терористів угруповання «ДНР».

    Раніше ЗМІ повідомляли, що населені пункти Травневе і Гладосово, які перебували в «сірій зоні», кілька днів тому були взяті ЗСУ під свій контроль. Зазначалося, що це стало можливим завдяки проведеній операції на Світлодарськой дузі. 

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