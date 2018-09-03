﻿Російські пранкери опублікували нібито запис розмови Полторака із Порошенком



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Пранкери нарізали фрази з голосом Порошенка і вставляли їх після реплік нібито Полторака

2 вересня на каналі YouTube російського пранкера Вована (Володимир Кузнєцов) опубліковано нібито запис їхнього дзвінка від імені президента України Петра Порошенка міністру оборони України Степану Полтораку.

Пранкери нарізали фрази з голосом президента України і вставляли їх після реплік нібито Полторака.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Раніше прес-служба Міноборони України повідомила, що російські пранкери зателефонували очільнику відомства Степану Полторакові.

За даними прес-служби, мала місце спроба спровокувати Полторака висловитися «щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил». Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей, уточнили там.

«Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були «відправлені у відповідному напрямі», - сказано у повідомлені.