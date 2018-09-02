Російські пранкери телефонували міністру оборони Полтораку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полторак відправив пранкерів «у відповідному напрямі»

Сьогодні опівночі російські пранкери зателефонували міністру оборони України Степану Полторакові. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

За її даними, мала місце спробу спровокувати Полторака висловитися «щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил». Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей.

«Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були «відправлені у відповідному напрямі», - сказано у повідомлені.

У Міноборони підкреслили, що провокація пранкерів не вдалася.

Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус телефонували голові Служби безпеки України Василю Грицаку, і пранкер Вован представився журналістом Аркадієм Бабченком та попросив про допомогу, бо його нібито побили в київському пабі через те, що той «дивився матч Росія-Іспанія».

Дивіться також:

«Слава Україні». Фоторепортаж з наймасштабнішого параду в історії України