Російські пранкери телефонували міністру оборони Полтораку
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Полторак відправив пранкерів «у відповідному напрямі»
Сьогодні опівночі російські пранкери зателефонували міністру оборони України Степану Полторакові. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.
За її даними, мала місце спробу спровокувати Полторака висловитися «щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил». Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей.
«Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були «відправлені у відповідному напрямі», - сказано у повідомлені.
У Міноборони підкреслили, що провокація пранкерів не вдалася.
Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус телефонували голові Служби безпеки України Василю Грицаку, і пранкер Вован представився журналістом Аркадієм Бабченком та попросив про допомогу, бо його нібито побили в київському пабі через те, що той «дивився матч Росія-Іспанія».
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