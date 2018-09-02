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    Російські пранкери телефонували міністру оборони Полтораку

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    Російські пранкери телефонували міністру оборони Полтораку

    Полторак відправив пранкерів «у відповідному напрямі»

    Сьогодні опівночі російські пранкери зателефонували міністру оборони України Степану Полторакові. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

    За її даними, мала місце спробу спровокувати Полторака висловитися «щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил». Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей.

    «Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були «відправлені у відповідному напрямі», - сказано у повідомлені.

    У Міноборони підкреслили, що провокація пранкерів не вдалася.

    Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус телефонували голові Служби безпеки України Василю Грицаку, і пранкер Вован представився журналістом Аркадієм Бабченком та попросив про допомогу, бо його нібито побили в київському пабі через те, що той «дивився матч Росія-Іспанія».

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