«Слава Україні». Фоторепортаж з наймасштабнішого параду в історії України

«Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів»

З ранку п’ятниці, 24 серпня, на Хрещатик почалися стікатися кияни та гості міста. Військовий парад до 27-ї річниці Незалежності обіцяв бути масштабним, як ніколи.

Сьогодні центральною вулицею столиці пройшли 4500 військовослужбовців, проїхали 251 бойова машина: було представлено чотири десятки одиниць важкої броньованої техніки, 100 одиниць автомобільної техніки і бронетранспортерів, 30 артилерійських систем і 30 ракетних комплексів. Хрещатиком пройшли знамениті система залпового вогню «Вільха» та «Верба», протитанкові ракетні комплекси, в тому числі американські «Джавеліни». Крім того, вперше з 2009 року в небі над Києвом пролетіли військові літаки.

Глядачі на військовому параді, 24.08.2018 року

Вже за годину до початку параду тротуари з обох боків Хрещатика були заповнені вщент. Тисячі людей прагнули на власні очі побачити українську військову техніку, армійців у новій формі.

Глядачі прагнули переконатись, що українська армія за чотири роки війни дійсно змінилась.

Багато хто у цей святковий день вдягнув вишиванку. Найбільш активні, аби побачити військовий марш та техніку, вилізли на ліхтарні стовпи, дерева та дахи вуличних біотуалетів.

Власне на сам Майдан так просто потрапити було неможливо, його територія була огороджена співробітниками Держохорони. О 10-й там очікували на прибуття президента. Тих, хто мав спеціальне запрошення, пропускали ближче до Майдану, а віп-гості розташовувались навколо Монумента незалежності.

Очільники церковних конфесій України

Тут були помічені екс-президенти Леонід Кучма та Віктор Ющенко, мер Києва Володимир Кличко, антикорупційний прокурор Назад Холодницький, генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільники усіх церковних конфесій України. Присутня була також і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Святійший Патріарх Філарет, президенти Леонід Кучма та Віктор Ющенко

«Парад показує міць нашої армії, хоча не знаю, чи варто при нинішній бідності було витрачати кошти на нього», - розмірковує Ольга Михайлівна з Ізюма, що на Харківщині. Жінка спеціально залишилась у столиці до Дня незалежності.

Мер Києва Віталій Кличко з синами

«А я вважаю, що парад потрібен. Люди мають бачити, як виглядає армія та на що вона здатна», - відповів жінці чоловік, який представився Віталієм. Дискусія відразу переходить від параду до політики. Жінка починає говорити про «вибачення Порошенка», яке пролунало на днях. «Думаю, він так готується до наступної виборчої кампанії, хоче знову бути президентом», - робить висновок пенсіонерка.

Тим часом Петро Порошенко прибув на Майдан. Починається церемонія вручення бойових прапорів військовим частинам, які беруть участь в бойових діях на сході України. Їм присвоюють імена видатних полководців України.

Начальник Генштаба - головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко зустрічає президента України Петра Порошенка

На цьому параді вперше використали змінене звернення міністра оборони до військовослужбовців і їх відгук на нього. Вперше радянські вітання військових з «Здрастуйте, товариші!» і «Здоров'я бажаємо!» змінилися на «Слава Україні!» і «Героям слава!». Міністр оборони Степан Полторак вітається з кожним військовим підрозділом. З трансляції, що йшла на екранах, видно, коли Полторак підносить руку до кашкета, то вона трохи тремтить.

Міністр оборони Степан Полторак

У Кремлі ще до параду відреагували на нове вітання українських військових. Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала привітання «калькою з німецького націонал-соціалістичного привітання», і звинуватила Україну в спробах «відмежувати це гасло від незручного походження і наповнити його новим позитивним змістом».

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України - генерал-полковник Сергій Попко

Перед початком проходу військ та техніки відбувається молитва за загиблих на Майдані та Донбасі. Далі – хвилина мовчання, чутно лише дзижчання дронів у повітрі, які знімають парад.

Керівництво держави

Порошенко бере слово та цитує слова «Маршу нової армії»: «Зродились ми великої години, з пожеж війни і полум’я вогнів. Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів». У своїй промові глава держави згадує і НАТО, і ЄС, і навіть ймовірне отримання Україною Томоса. Місцями яскравий спіч нагадує передвиборчу агітацію, але публіка сприймає слова глави держави схвально. «Нас тестували і на міцність, і на розрив. Намагалися розділити народ і розчленувати країну. Пробували заблокувати наш рух до Європи. Хотіли загнати волелюбний народ назад в осоружне імперське стійло», - виголошує президент.

Українські десантники

Один за одним Хрещатиком йдуть військові підрозділи Сухопутних військ, Військово-морських сил, Повітряних сил України, Сил спеціальних операцій, розвідників, Десантно-штурмових військ, ветерани АТО та Операції об’єднаних сил.

Окремо вирізняються чарівні курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.

Жіночій батальйон

За ними - рух механізованої колони очолює підрозділ танків Т-84 15-ї окремої механізованої бригади та інша не менш вражаюча техніка.

Танки Т-84

Закривають парад винищувачі ЗСУ, які розвивають надзвукову швидкість та над самісінським Майданом випускають святкові феєрверки.

МіГ-29

«Молодці, красиво пішли», - коментує пілотаж винищувачів командир військової частини 3011 Нацгвардії України Олександр Аленін. Поряд з ним – начальник штабу авіації Командування Повітряних Сил полковник Олег Захарчук, також задоволений українськими пілотами.

«Вважаю такі паради треба проводити, аби українці почували себе захищеними, що у нас є армія, є озброєння і нас є кому захищати», - ділиться враженнями після параду пані Марія, яка прийшла на свято разом з донькою та чоловіком.

Бійці Управління державної охорони України

Охорону керівництва держави та vip-гостей забезпечували бійці Управління державної охорони України.





Юлія Тунік, Станіслав Груздєв (фото, відео), «Главком»