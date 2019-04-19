Російські військові примусово посадили літак, який порушив кордон РФ – ЗМІ
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На перехоплення літака-порушника «була піднята авіація, включаючи винищувач», розповіло джерело
Російські військові примусово посадили в Псковській області невеликий літак, що імовірно, залетів в повітряний простір РФ з боку Прибалтики.
Про це повідомило в п'ятницю російському «Інтерфаксу» інформоване джерело.
«У повітряному просторі Росії в Новгородській області напередодні був помічений неопізнаний літак. Він рухався на низькій висоті і не відповідав на запити із землі. З урахуванням характеристик польоту, імовірно, повітряне судно потрапило на територію Росії з сусідньої прибалтійської держави з порушенням держкордону», - розповів співрозмовник.
За його словами, на перехоплення порушника «була піднята авіація, включаючи винищувач».
В результаті, як повідомило джерело, літак вдалося примусити до посадки на найближчому аеродромі в Псковській області.
Пілота літака-порушника затримано. «Його особистість, громадянство і цілі польоті з’ясовуються», - сказав співрозмовник.
Офіційної інформації від російської влади щодо підтвердження цих даних немає.
До слова, президент Естонії Керсті Кальюлайд 18 квітня зустрілася в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Це перший візит лідера Естонії до Росії за вісім років.