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    Російські військові примусово посадили літак, який порушив кордон РФ – ЗМІ

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    Російські військові примусово посадили літак, який порушив кордон РФ – ЗМІ

    На перехоплення літака-порушника «була піднята авіація, включаючи винищувач», розповіло джерело

    Російські військові примусово посадили в Псковській області невеликий літак, що імовірно, залетів в повітряний простір РФ з боку Прибалтики.

    Про це повідомило в п'ятницю російському «Інтерфаксу» інформоване джерело.

    «У повітряному просторі Росії в Новгородській області напередодні був помічений неопізнаний літак. Він рухався на низькій висоті і не відповідав на запити із землі. З урахуванням характеристик польоту, імовірно, повітряне судно потрапило на територію Росії з сусідньої прибалтійської держави з порушенням держкордону», - розповів співрозмовник.

    За його словами, на перехоплення порушника «була піднята авіація, включаючи винищувач».

    В результаті, як повідомило джерело, літак вдалося примусити до посадки на найближчому аеродромі в Псковській області.

    Пілота літака-порушника затримано. «Його особистість, громадянство і цілі польоті з’ясовуються», - сказав співрозмовник.

    Офіційної інформації від російської влади щодо підтвердження цих даних немає.

    До слова, президент Естонії Керсті Кальюлайд 18 квітня зустрілася в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Це перший візит лідера Естонії до Росії за вісім років.

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