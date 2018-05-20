Російський комік Поперечний записав звернення до СБУ

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Російський комік Данило Поперечний

Поперечний пояснив, що закінчив школу в Україні, має там багато друзів

Російський комік Данило Поперечний записав відеозвернення у зв'язку із забороною в'їзду на територію України.

Ролик він опублікував у своєму Youtube-каналі.

Він наголосив, що ніколи не мав «антиукраїнської позиції», у чому його звинуватили представники руху «Відсіч», та здивований забороною виступати в Україні.

Також він звернувся до Служби безпеки України, яка ухвалила рішення про заборону йому на в'їзд на підставі звернення «Відсічі».

«Якщо ви так сильно намагаєтеся не бути схожими на Росію, тоді якого біса ви так сильно сприяєте цензурі? Дозвольте українським громадянам самим вирішувати, на яких артистів вони хочуть йти, а на яких ні. Адже ви Служба безпеки, а не служба з контролю мистецтва», — сказав він.

Поперечний пояснив, що закінчив школу в Україні, має там багато друзів, а також в Україні живе його мати.

«Я з величезною теплотою ставлюсь до українського народу і до цієї країни, Київ для мене — другий дім, бо я там виріс», — сказав блогер.

Також він наголосив, що ніколи не відвідував анексований Крим із своїми виступами.

Нагадаємо, 15 травня СБУ заборонила на три роки в'їзд в Україну російському коміку Данилу Поперечному. 18 травня комік мав виступити з концертом у Києві.

Однак до СБУ звернулися представники громадянського руху «Відсіч» і заявили, що Поперечний має «антиукраїнську позицію».

У коментарі Громадському предстаник руху заявив, що Поперечний «схвалював висловлювання Володимира Путіна щодо анексії Криму».

Російський комік Данило Поперечний у своїх Stand-Up виступах та роликах в Youtube зазвичай критикує російський режим. Зокрема, він випустив ролик, в якому критикує чинну владу і верхівку Російської православної церкви. Через висміювання церкви Поперечному погрожував судом депутат Держдуми Віталій Мілонов.