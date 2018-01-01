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    Британський співак зняв зворушливий кліп у Києві (відео)

    Виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить
    Локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason. На своїй сторінці у Facebook виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить. У кліпі можна помітити такі локації, як Софійський собор, Майдан Незалежності, пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний
    • Сьогодні, 19:49
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    Виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить

    Локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason.

    На своїй сторінці у Facebook виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить.

    У кліпі можна помітити такі локації, як Софійський собор, Майдан Незалежності, пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний академічний театр опери та балету, вулиці Києва, в тому числі центральні.

    Нагадаємо, прикордонники не пропустили в окупований Крим «зірку російського шансону» Євгена Кемеровського.

    Київ музика
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