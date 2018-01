Британський співак зняв зворушливий кліп у Києві (відео)

Виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить

Локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason. На своїй сторінці у Facebook виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить. У кліпі можна помітити такі локації, як Софійський собор, Майдан Незалежності, пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний