Британський співак зняв зворушливий кліп у Києві (відео)

Виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить

Локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason. На своїй сторінці у Facebook виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить. У кліпі можна помітити такі локації, як Софійський собор, Майдан Незалежності, пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний



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Виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить

Локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason.

На своїй сторінці у Facebook виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить.

У кліпі можна помітити такі локації, як Софійський собор, Майдан Незалежності, пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний академічний театр опери та балету, вулиці Києва, в тому числі центральні.

Нагадаємо, прикордонники не пропустили в окупований Крим «зірку російського шансону» Євгена Кемеровського.