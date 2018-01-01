Британський співак зняв зворушливий кліп у Києві (відео)
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Виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить
Локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason.
На своїй сторінці у Facebook виконавець зазначив, що кліп багато для нього значить.
У кліпі можна помітити такі локації, як Софійський собор, Майдан Незалежності, пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний академічний театр опери та балету, вулиці Києва, в тому числі центральні.
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