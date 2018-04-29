Російський суд продовжив арешт Павлу Грибу

Арешт продовжено ще на два місяці

Жовтневий райсуд Краснодара Росії продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусії, вивезений до Росії і заарештований за сфабрикованою справою, термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня. Про це «Громадському» повідомив батько Павла — Ігор Гриб. За його словами,



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Арешт продовжено ще на два місяці

Жовтневий райсуд Краснодара Росії продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусії, вивезений до Росії і заарештований за сфабрикованою справою, термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня. Про це «Громадському» повідомив батько Павла — Ігор Гриб.

За його словами, засідання суду відбулось у закритому режимі у суботу, 28 квітня.

Суддя, побачивши українського консула та матір Павла Гриба, попросив їх залишити приміщення суду. Особистого побачення з матір'ю Павлу так і не надали.

«Як тільки побачили в залі матір і генерального консула, суддя оголосив, що засідання є закритим і їх попросили вийти», — сказав Ігор Гриб.

За його словами, за більше ніж 8 місяців, які Гриб перебуває у СІЗО, йому не було надано жодного побачення з матір'ю. «Ми за цей час отримали від нього лише один лист і він отримав якогось листа від громадянина України», — додав він.

Ігор Гриб наголосив, що за час перебування у СІЗО у його сина значно погіршився зір.

«Враховуючи хворобу, яка є у Павла, не доводиться говорити про стан покращення... Останнім чином у Павла дуже сів зір. І він на останніх допитах, коли йому давати підписувати документи, він дуже напружував очі», — сказав батько політв'язня.

Раніше повідомлялося, що з початку цього року у російському СІЗО посилили психологічний тиск на українця Павла Гриба, реальний стан його здоров’я невідомий.