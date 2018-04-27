У РФ силовики посилили психологічний тиск на Павла Гриба

Наразі невідомий реальний стан здоров’я Павла Гриба

З початку цього року у російському СІЗО посилили психологічний тиск на українця Павла Гриба, реальний стан його здоров’я невідомий. Про це повідомив його батько Ігор Гриб, передає «Радіо Свобода». «З нового року дуже посилився психологічний тиск із боку слідства. Дуже сильно. Такого минулого року не було. Причому



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Наразі невідомий реальний стан здоров’я Павла Гриба

З початку цього року у російському СІЗО посилили психологічний тиск на українця Павла Гриба, реальний стан його здоров’я невідомий.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб, передає «Радіо Свобода».

«З нового року дуже посилився психологічний тиск із боку слідства. Дуже сильно. Такого минулого року не було. Причому вони використовують такі моменти, як обмеження в харчуванні.

Коли передавали Павлу їжу минулого разу, вони не взяли, мотивуючи це тим, що йому необхідна дієтична їжа. Вони не взяли ні сири, ні м’ясні вироби (хоча дружина спеціально купує нежирні продукти, які можна було б Павлу)», – повідомив батько затриманого.

Він додав, що у найближчі дні має відбутися засідання суду, на якому розглянуть продовження запобіжного заходу для українця.

«За нашою інформацію, це буде крайній раз. Далі буде суд по суті», — зазначив Гриб.

Він додав, що наразі невідомий реальний стан здоров’я Павла Гриба.

«Ми не знаємо про реальний стан здоров’я, бо лікарів не пускали. Матері побачень не дають. Зараз має відбутися суд. Сподіваємося, що мама зможе хоча б подивитися на Павла.

Востаннє, коли вона його бачила 2 березня (тоді суд також розглядав продовження запобіжного заходу)… Вона каже, що не впізнала його. Дуже змінився зовнішньо», — розповів Гриб.

Як повідомлялося, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі, куди він поїхав до міста Гостомель на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах.