Російський суд відмовився звільнити українця Гриба: МЗС висловило протест

МЗС України вимагає від РФ надати доступ українських лікарів до Гриба

У четвер, 1 лютого, в порушення всіх термінів відбулось засідання Краснодарського крайового суду з розгляду апеляції на запобіжний захід для незаконно утримуваного в Росії українця Павла Гриба. Суд відмовив у розгляді апеляції. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Гриб, за інформацією адвоката у Павла дуже виснажений вигляд, постійні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Гриб потребує ліків

МЗС України вимагає від РФ надати доступ українських лікарів до Гриба

У четвер, 1 лютого, в порушення всіх термінів відбулось засідання Краснодарського крайового суду з розгляду апеляції на запобіжний захід для незаконно утримуваного в Росії українця Павла Гриба. Суд відмовив у розгляді апеляції.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Гриб, за інформацією адвоката у Павла дуже виснажений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі. «Загальний депресивний стан, як наслідок посилення психологічного тиску з боку слідства і адміністрації СІЗО. Немає ні ліків, ні мінімального дієтичного харчування. Внутрішня кровотеча може відкритись в любий час. Фахових медичних спеціалістів по хворобі Павла в Краснодарі нема. Надати медичну допомогу ніхто не зможе. Кожен день в СІЗО може бути останнім для Павла! Життя Павла в небезпеці!» - написав він.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку рішенням російського суду. Про це повідомила у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

«Висловлюємо протест щодо рішення рос суду над викраденим Грибом. Будемо посилювати тиск на РФ для звільнення Павла», - написала вона.

Висловлюємо протест щодо рішення рос суду над викраденим П.Грибом.Будемо посилювати тиск на РФ для звільнення Павла pic.twitter.com/UAbTBgNz92 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 лютого 2018 р.

«З огляду на важкий стан здоров'я Гриба вкотре вимагаємо від РФ надати доступ українських лікарів до Гриба», - додала Беца.

З огляду на важкий стан здоров'я П.Гриба вкотре вимагаємо від РФ надати доступ українських лікарів до Гриба. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 лютого 2018 р.

Як повідомлялося, російський суд продовжив арешт Гриба до 4 березня.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня (на наступний день після перетину ним кордону Білорусії) і не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону при в'їзді в Білорусь 24 серпня. Представники захисту приїхали в слідчий ізолятор ФСБ в Краснодарі, де перебуває Павло Гриб, однак їх до затриманого не пустили.

13 вересня повідомлялося, що російські ЗМІ заявили про арешт Гриба суд Краснодара на два місяці. Російський адвокат Андрій Сабінін, який захищає утримуваного в Росії українця, зазначив, що рішення про арешт хлопця до 17 жовтня було заочним. Сам Павло Гриб заявив, що не отримує призначені йому ліки і турбується про своє здоров'я.

Раніше ЄСПЛ зажадав від РФ висновок про стан здоров'я українця Павла Гриба. Також він запропонував відправити до СІЗО своїх лікарів. 11 жовтня українська сторона відправила лікарів до затриманого українцю, не дочекавшись дозволу РФ. Однак російська сторона так і не допустила їх до Павла.