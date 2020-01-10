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    Російський танкер зіткнувся риболовецьким судном біля берегів Туреччини

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    Російський танкер зіткнувся риболовецьким судном біля берегів Туреччини

    Наразі протока Босфор закрита для проходу суден через туман.

    Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, в результаті чого останнє затонуло, трьох громадян Туреччини врятовано, ще трьох шукають.

    Про це поінформувало Командування берегової охорони МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

    «10 січня 2020 року о 6.30 ранку на відстані 5 миль на північний захід від протоки Босфор сталося зіткнення танкера, який йшов під прапором РФ з Росії до Ізміра, та турецького риболовецького судна. На місце інциденту було негайно направлено 4 катери та 1 вертоліт берегової охорони», - йдеться у повідомленні.

    Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Трьох громадян Туреччини було врятовано, ще трьох зниклих шукають.

    Як повідомляє управління з контролю руху протокою Босфор, через туман протоку закрито для руху кораблів у обох напрямках.

    Туреччина Росія корабель аварія
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