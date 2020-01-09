У Росії спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі



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Пожежа спалахнула в місті Ухта

За інформацією ЗМІ, на нафтопереробному заводі в Комі сталися два вибухи

В Ухті (Республіка Комі, РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі, в результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу МНС Росії.

«За попередньою інформацією, площа горіння становить 1 тис. кв. м, постраждала одна людина, вона госпіталізована в стані легкого ступеня тяжкості», - сказали у відомстві.

У зв'язку з інцидентом з розташованого неподалік від заводу торгового центру «Ярмарок» евакуюють персонал і відвідувачів.

Водночас «Інтерфакс» інформує про те, що на нафтопереробному заводі в Комі сталися два вибухи.

Через пожежу на підприємстві регіональне управління Слідкома РФ почало перевірку.