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    У Росії спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі

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    Пожежа спалахнула в місті&nbsp;Ухта - У Росії спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі
    Пожежа спалахнула в місті Ухта

    За інформацією ЗМІ, на нафтопереробному заводі в Комі сталися два вибухи

    В Ухті (Республіка Комі, РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі, в результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу МНС Росії.

    «За попередньою інформацією, площа горіння становить 1 тис. кв. м, постраждала одна людина, вона госпіталізована в стані легкого ступеня тяжкості», - сказали у відомстві.

    У зв'язку з інцидентом з розташованого неподалік від заводу торгового центру «Ярмарок» евакуюють персонал і відвідувачів.

    Водночас «Інтерфакс» інформує про те, що на нафтопереробному заводі в Комі сталися два вибухи.

    Через пожежу на підприємстві регіональне управління Слідкома РФ почало перевірку.

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