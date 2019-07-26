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    Російській телеведучій заборонили в’їзд в Україну ­– ЗМІ

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    Російській телеведучій заборонили в’їзд в Україну ­– ЗМІ

    Борисова «ввела в оману» українську владу під час візиту до Києва щодо своїх візитів до анексованого Крим

    Російській телеведучій Дані Борисовій заборонили на три роки в’їжджати на територію України, повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на прес-службу Служби безпеки України.

    Сама Борисова прокоментувала заборону в’їзду РИА Новости, заявивши, що «ввела в оману» українську владу під час попереднього свого візиту до Києва щодо своїх візитів до анексованого Криму.

    15 липня телеведуча повідомила у своєму інстаграмі, що «без проблем» приїхала до Києва для участі у зйомках чергового сезону російського телешоу «Пацанки».

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