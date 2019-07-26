Російській телеведучій заборонили в’їзд в Україну – ЗМІ
Борисова «ввела в оману» українську владу під час візиту до Києва щодо своїх візитів до анексованого КримРосійській телеведучій Дані Борисовій заборонили на три роки в’їжджати на територію України, повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на прес-службу Служби безпеки України.
Сама Борисова прокоментувала заборону в’їзду РИА Новости, заявивши, що «ввела в оману» українську владу під час попереднього свого візиту до Києва щодо своїх візитів до анексованого Криму.
15 липня телеведуча повідомила у своєму інстаграмі, що «без проблем» приїхала до Києва для участі у зйомках чергового сезону російського телешоу «Пацанки».
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Сегодня на Майдане Незалежнocтi ( побывать возле Монумента Независимости ) в прекрасном #киев В своё время жила в этом городе 3 месяца ,снималась в культовой
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