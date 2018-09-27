Росію почнуть придушувати, якщо Путін не погодиться на компроміс щодо Донбасу – Огризко



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На думку Огризка, у Путіна через певний час виникне дилема

Якщо Росія відмовиться знаходити компроміс з Україною та Європою у питанні ведення миротворчої місії ООН на Донбас, то РФ може отримати санкції, які зруйнують її економіку.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко.

«Тепер наступає «час Ч», я би так його назвав. Коли західні країни, оскільки вони вже зрозуміли, що це потрібно, одним фронтом з нами скажуть пану Путіну: шановний Володимире Володимировичу, у вас є дві опції – або погоджуватися на нормальний план, або ми почнемо вас, вибачте на слові, придушувати. Спочатку малими силами, потім більшими, а потім ще більшими», - сказав Огризко.

На його думку, у підсумку від Росії може нічого не залишитися.

«Тому в нього (у президента РФ Путіна - ред.) через певний час виникне дилема: або піти на цей нормальний варіант, або отримати такі санкції, які зруйнують економіку Російської Федерації. І тут треба буде вибирати», - наголосив колишній глава МЗС.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що Україна завжди ставила на перше місце правові та дипломатичні шляхи врегулювання конфліктів з Росією.

Джерело: Укрінформ