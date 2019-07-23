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    Роскомнадзор продовжує душити українські незалежні ЗМІ: які претензії у Росії

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    Роскомнадзор продовжує душити українські незалежні ЗМІ: які претензії у Росії

    На вимогу Роскомнадзору німецька хостингова компанія погрожує заблокувати сайт tyzhden.ua

    23 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція: «Роскомнадзор продовжує душити українські незалежні ЗМІ».

    Запрошені гості: Дмитро Крапивенко, головний редактор видання «Український тиждень»; Наталія Малиновська, керівник прес-центру ІА «Главком».

    Учасники заходу розкажуть про чергові атаки Роскомнадзору, зокрема, на видання «Український тиждень» - на вимогу Роскомнадзору німецька хостингова компанія погрожує заблокувати сайт tyzhden.ua; у чому полягають «претензії» регулятора країни-агресора та окупанта; чому дії Роскомнадзору щодо позбавляння українських журналістів права на професію, а українську аудиторію права на інформацію є тенденційними; якою повинна бути реакція Української держави на такі події.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму 10 кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів й дві соціальні мережі.

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