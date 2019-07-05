В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 13 українських сайтів - правозахисники



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Кримські провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території

Правозахисники проводили моніторинг у травні-червні 2019 року

В окупованому Криму 10 кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів й дві соціальні мережі.

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), що був проведений в травні-червні 2019 року.

Станом на кінець червня 2019 року провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території, зокрема, 14 інформаційних сайтів:

Цензор.нет След.нет UAinfo 5 канал Фокус Головне Депо Українська правда РБК-Україна Укрінформ Лівий берег Главком Дзеркало тижня Стрічка

Провайдери також блокують сайти соціальних мереж «Лінкедін» і «Telegram», сайти Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови» і «Хізб ут-Тахрір».