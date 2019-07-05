  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 13 українських сайтів - правозахисники

    • Розсилка
    Кримські провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території - В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 13 українських сайтів - правозахисники
    Кримські провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території

    Правозахисники проводили моніторинг у травні-червні 2019 року

    В окупованому Криму 10 кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів й дві соціальні мережі.

    Читайте також

    Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), що був проведений в травні-червні 2019 року.

    Станом на кінець червня 2019 року провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території, зокрема, 14 інформаційних сайтів:

    1. Цензор.нет
    2. След.нет
    3. UAinfo
    4. 5 канал
    5. Фокус
    6. Головне
    7. Депо
    8. Українська правда
    9. РБК-Україна
    10. Укрінформ
    11. Лівий берег
    12. Главком
    13. Дзеркало тижня
    14. Стрічка

    Провайдери також блокують сайти соціальних мереж «Лінкедін» і «Telegram», сайти Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови» і «Хізб ут-Тахрір».

    Читайте також
    Крим ЗМІ правозахисники Telegram соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ