В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 13 українських сайтів - правозахисники
Кримські провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території
Правозахисники проводили моніторинг у травні-червні 2019 року
В окупованому Криму 10 кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів й дві соціальні мережі.
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Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), що був проведений в травні-червні 2019 року.
Станом на кінець червня 2019 року провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, що працюють на підконтрольній Україні території, зокрема, 14 інформаційних сайтів:
- Цензор.нет
- След.нет
- UAinfo
- 5 канал
- Фокус
- Головне
- Депо
- Українська правда
- РБК-Україна
- Укрінформ
- Лівий берег
- Главком
- Дзеркало тижня
- Стрічка
Провайдери також блокують сайти соціальних мереж «Лінкедін» і «Telegram», сайти Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови» і «Хізб ут-Тахрір».