Розенблат подав на Порошенка і Ситника позов до суду



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Борислав Розенблат

Нардеп просить суд встановити відсутність у Порошенка повноважень щодо призначення директора НАБУ

Народний депутат Борислав Розенблат подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти президента України Петра Порошенка та директора Національного бюро розслідувань Артема Ситника.

Про це повідомляє прес-служба суду.

«Позивач просить суд встановити відсутність у президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також Розенблат вимагає встановити відсутність у Артема Ситника компетенції для виконання обов’язків директора НАБУ та визнати протиправними його дії на цій посаді.

Наразі суд досліджує матеріали позову та вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт у цій справі до Голосіївського районного суду.