Розенко просить Зеленського не призначати в ОДА «котів в мішку»



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«Відбір» кандидатів на посади глав ОДА відбувався в кулуарний спосіб, заявив Розенко, звертаючись до Зеленського

Розенко запропонував президенту у тижневий термін провести новий відкритий і прозорий відбір на посади глав ОДА

Віцепрем'єрміністр України Павло Розенко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не підписувати укази про призначення главами обласних державних адміністрацій кандидатур, що розглядалися у середу, 26 червня, на засіданні уряду.

Про це він написав 27 червня у Facebook.

«Як засвідчила дискусія на засіданні уряду при поданні зазначених кандидатів були порушені проголошені вами раніше ж принципи:

1. Ніяких «відкритих, прозорих, чесних та публічних» конкурсів на посади глав ОДА не було проведено. Кандидати (окрім одного) так і не змогли пояснити, як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади;

2. «Відбір» кандидатів було здійснено без залучення відомих HR-агентств.

3. «Відбір» кандидатів відбувався в кулуарний спосіб. Прізвища кандидатів не було оприлюднено, і не відбувалося жодного громадського обговорення цих кандидатур. Навіть членам уряду були роздані матеріали про кандидатів, та й взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду.

4. Структури громадянського суспільства, громадські організації, недержавні інституції та наші співгромадяни були повністю позбавлені можливостей обговорити та висловитися щодо запропонованих вами кандидатур. А точка зору тих, кому все ж вдалося пробити інформаційний вакуум, була повністю проігнорована!» - заявив Розенко, звертаючись до Зеленського.

Він підкреслив, що наслідком такої непрозорості та кулуарності в ухваленні кадрових рішень серед претендентів на посади глав обласних адміністрацій опинилися «люди з шлейфом сумнівного, кримінального минулого та відверто антиукраїнською позицією».

«Переконаний, що у нас є всі можливості для того, щоби у тижневий термін провести новий відкритий і прозорий відбір на посади глав ОДА. Переконаний також, що більшість із раніше внесених вами кандидатур зможуть довести свою спроможність керувати областями на цих відкритих конкурсах. Є і справді достойні кандидатури серед запропонованих кандидатур. І через тиждень ми зможемо отримати справді: достойних, фахових, компетентних, а саме головне - легітимних, з високим ступенем суспільної довіри глав обласних державних адміністрацій», - зазначив Розенко.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів України підтримав призначення на посаду восьми нових голів обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Раніше віцепрем'єрміністр Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій.