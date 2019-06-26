В уряді назвали кандидатури від Зеленського на голів восьми облдержадміністрацій



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Хто ці люди? - питає віцепрем'єр Павло Розенко

Віцепрем'єрміністр України Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій. Список він оприлюднив у Twitter.

«Сьогодні на засідання уряду від Адміністрації ( Офісу – ред.) президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА. Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів? Ділимося інформацією...» - супроводив він такими словами копію списку кандидатів.

Так, у списку вказані наступні кандидатури:

Павла Кириленка - головою Донецької ОДА;

Ігоря Бондаренка - головою Закарпатської ОДА;

Михайла Бно-Айріяна - головою Київської ОДА;

Віталія Комарницького - головою Луганської ОДА;

Маркіяна Мальського - головою Львівської ОДА;

Андрія Андрейчикова - головою Одеської ОДА;

Юрія Гусєва - головою Херсонської ОДА;

Ігоря Шевченка - головою Черкаської ОДА.

Сьогодні на засідання Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА. Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?

Які підводні камені їх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів? Ділимося інформацією... pic.twitter.com/kUIx2nrn4T — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 26. kesäkuuta 2019

Нагадаємо, президент призначив тимчасових керівників ОДА у три області. Перед цим Зеленський призначив тимчасових керівників ще низки ОДА.

11 червня Зеленський звільнив 15 голів облдержадміністрацій і призначив 12 виконувачів обов'язків голів ОДА.

Нагадаємо, 5 червня 2019 року Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 голів ОДА. З названих Рябошапкою в поданні уряду не було тільки губернаторів Херсонської та Полтавської областей.

Голів облдержадміністрацій призначає президент за поданням Кабміну.

10 червня прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій, і нині триває відбір кандидатів.