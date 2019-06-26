Кабмін погодив призначення глав восьми облдержадміністрацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення були не одноголосні, так як ряд членів Кабміну голосували проти всіх кандидатур

Кабінет міністрів України підтримав призначення на посаду восьми нових голів обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Про це після засіданні Кабміну заявив представник президента в уряді Андрій Герус.

«Усі вісім подань було підтримано», - сказав Герус.

Він зазначив, що рішення були не одноголосні, так як ряд членів Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатській - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.

Раніше віцепрем'єрміністр України Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, президент призначив тимчасових керівників ОДА у три області. Перед цим Зеленський призначив тимчасових керівників ще низки ОДА.

11 червня Зеленський звільнив 15 голів облдержадміністрацій і призначив 12 виконувачів обов'язків голів ОДА.

Нагадаємо, 5 червня Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 голів ОДА.

Голів облдержадміністрацій призначає президент за поданням Кабміну.

Джерело: Інтерфакс-Україна