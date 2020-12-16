ВООЗ рекомендує новорічні свята відзначати на вулиці й у масці

Організація закликала сім'ї та спільноти зіграти свою роль, щоб запобігти повторенню нових випадків захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала людей носити маски та дотримуватися дистанції під час прийдешніх свят, щоб мінімізувати ризик заразитися коронавірусом. Про це йдеться в заяві регіонального бюро ВООЗ.

ВООЗ попереджає, що різке збільшення кількості зібрань сімей і друзів по всій Європі в період зимових відпусток веде до значного ризику збільшення передачі Covid-19. Організація закликала сім'ї та спільноти зіграти свою роль, щоб запобігти повторенню нових випадків захворювання.

«Збори в приміщенні, навіть невеликі, можуть бути особливо небезпечними, оскільки вони об'єднують групи людей, молодих і старих, з різних домогосподарств, які можуть не дотримуватися одних і тих же заходів профілактики інфекцій. Збори повинні проводитися на вулиці, якщо це можливо, і учасники повинні носити маски та дотримуватися фізичної дистанції», – рекомендує ВООЗ.

В організації зазначили, що може бути ніяково носити маски та практикувати фізичне дистанціювання в компанії друзів і сім'ї, «але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного».

В організації також зазначили, що релігійні служби цього року повинні відбуватися по-іншому. За можливості їх слід проводити на відкритому повітрі або обмежувати за розміром і тривалістю з фізичним дистанціюванням, гігієною рук і використанням масок.

Раніше Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попередило про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року.

У ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.